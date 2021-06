The Legend of Zelda Skyward Sword HD si mostra in un nuovo trailer

Manca meno di un mese all’arrivo di The Legend of Zelda Skyward Sword HD, ovvero la versione rimasterizzata del capolavoro pubblicato per Nintendo Wii e WiiU nel 2011. Visto il lancio imminente del titolo, Nintendo ha condiviso sul suo canale Youtube ufficiale un trailer che ne approfondisce la storia, i personaggi, gli ambienti esplorabili e alcune meccaniche di gameplay.

Ovviamente, questa prossima uscita si avvicina maggiormente a suscitare una certa familiarità agli appassionati di vecchia data, al contrario di quanto fece Breath of The Wild, il quale apportò svariate novità all’interno del franchise. Innanzitutto, il modo di progressione nei riguardi della storia sarà decisamente più lineare, basata sul completamente di determinati livelli (strutturati a dungeon) e sull’ottenimento di oggetti-chiave.

Particolarmente interessante, è il fatto che questo titolo rappresenta il primo capitolo a livello di posizionamento nella time-line della saga. The Legend of Zelda Skyward Sword HD, quindi, affronterà dei temi importanti, come le origini e la Spada Sacra della Dea. In altre parole, costituisce un ottimo punto di partenza per coloro che, per un motivo o per un altro, non si sono mai affacciati a questo magico mondo scaturito dalle menti di Nintendo.

In fatto di gameplay, invece, il titolo presenta due modi per affrontare la sfida. Per i fruitori di Nintendo Switch Lite sarà possibile avvalersi di un sistema classico di controlli. Un approccio più simile a quello adottato per la versione originale di Wii sarà accessibile per chi è in possesso della versione ibrida (e quindi anche dei Joy-Con): il movimento di uno dei due controller sarà adibito all’uso dello scudo, mentre l’altro a quello della spada.

Altri miglioramenti resi noti dal trailer riguardano la stabilità generale del titolo, una più efficiente resa grafica e un sistema di controlli decisamente più preciso e responsivo. Per ottenere, infine, dei bonus in-game, il giocatore necessiterà di acquistare una statuetta amiibo raffigurante la Principessa Zelda. Ricordiamo, infine, che il titolo uscirà per Nintendo Switch il 16 luglio 2021.