Marvel’s Avengers: bug mostra l’indirizzo IP dei giocatori

Marvel’s Avengers è un titolo prodotto da Eidos Montreal e Crystal Dynamics e pubblicato da Square Enix a settembre 2020. A distanza di quasi un anno dal lancio del gioco possiamo affermare che sia stato parecchio chiacchierato, un po’ a causa della sua natura fan-service e per qualche piccola imperfezione qualitativa (qui la nostra recensione).

Il gioco è un titolo action-adventure che combina la narrazione di stampo cinematico hollywoodiano ad un sistema di gioco in single-player in terza persona. Vengono narrate le vicende di Hulk, Captain America, Iron Man, Black Widow e Thor, impegnati a fronteggiare un evento disastroso causato da un nemico potente che farà ricadere la colpa della catastrofe proprio sugli Avengers, i quali saranno costretti a sciogliersi.

Marvel’s Avengers offre ai giocatori anche la possibilità di sfruttare una modalità multi-player in cooperativa. Proprio questa feature risulta essere stata colpita da un bug piuttosto importante nelle ultime ore. L’errore in questione, giunto tramite un aggiornamento, inficerebbe completamente la fruizione del titolo, in quanto mostra sullo schermo l’indirizzo IP e lo user-name di ogni giocatore in azione.

La segnalazione è arrivata dall’account Twitter di Paul Tassi il quale ha pubblicato uno screenshot di gameplay in cui figurava il suo indirizzo IP, prontamente censurato. Nel cinguettio in questione, lo scrittore esortava Crystal Dynamics ad occuparsene tempestivamente. É passato poco tempo prima che arrivasse la risposta da parte degli sviluppatori che, tramite il profilo di Marvel’s Avengers, hanno segnalato il problema a tutti i giocatori, invitandoli ad astenersi dal trasmettere video di gameplay in streaming, in quanto sarebbe apparso il loro indirizzo IP.

Un’ulteriore patch di aggiornamento è stata successivamente diffusa e il problema dovrebbe essersi risolto completamente, queste le parole di Crystal Dynamics prima della pubblicazione della patch: