Forspoken: condivisi nuovi frammenti di gameplay

Forspoken è stato introdotto con il titolo provvisorio di Project Athia e presentato durante lo Square Enix Presents di Marzo. Il gioco è un’avventura basata sulla narrazione ed è sviluppato da Luminous Productions. La filosofia dello studio è creare esperienze di gioco che combinino la tecnologia più recente con una creatività sfrenata, e questo è un modo abbastanza accurato per descrivere il loro nuovo gioco. Forspoken è stato progettato specificamente per PlayStation 5, sfruttando la potenza e le funzionalità della nuova console per creare un gioco che sembra una vera esperienza di nuova generazione.

Di recente, AMD ha lanciato la sua tecnologia di super sampling FidelityFX Super Resolution (FSR) e ha confermato che il gioco di Square Enix, Forspoken supporterà FSR al momento del lancio. In un video recentemente caricato sul canale YouTube Ufficiale di AMD, Takeshi Aramaki, capo dello studio e general manager di Forspoken, lo sviluppatore Luminous Production, parla di FSR e di come aumenterà le prestazioni e la risoluzione del gioco e di quanto sia stato facile da implementare. Inoltre, è stato condiviso un nuovo filmato che mostra il gameplay del titolo.

In Forspoken, interpreterai il ruolo di Frey, mentre entra in Athia per la prima volta. Questa nuova terra è straordinariamente bella, ma anche crudele e mortale.

Frey è interpretato dall’attrice, Ella Balinska. Di seguito il commento dell’attrice:

Essendo il primo videogioco a cui ho lavorato, è straordinario vedere l’incredibile mondo e la storia di Forspoken unirsi, confondendo i confini tra realtà e fantasia. Frey come personaggio è reale, è cruda, è una ragazza che ha perso la sua strada – sia in senso figurato che letterale – ed è un personaggio con cui mi sono immediatamente connesso, come sento che lo faranno anche molte persone in tutto il mondo quando partiranno per questa avventura .

Forspoken è previsto per il lancio nel 2022 su PS5 e PC.