Battlefield 2042: un leak svela una modalità inedita

Battlefield 2042 è il nuovo capitolo della longeva saga videoludica sparatutto. Prodotta da Electronic Arts, questo inedito titolo avrà delle funzionalità nuove di zecca. A questo proposito è trapelata la descrizione di una modalità mai vista prima d’ora nella serie, la quale prenderebbe il nome di Battlefield Hub.

Non sorprenderebbe un’introduzione così importante da parte di EA, in quanto l’azienda è entusiasta di come stia andando il quarto capitolo, talmente tanto da aver recentemente ampliato la capacità dei server dopo il reveal di Battlefield 2042. Ma vediamo perché Battlefield Hub sarà una novità rilevante.

Battlefield Hub (tutt’ora non annunciata da EA) permetterebbe ai giocatori più nostalgici, o semplicemente curiosi, di visitare una versione rimasterizzata delle mappe di gioco che erano presenti nei capitoli precedenti. Questa descrizione è stata diffusa da un leak e, come di consueto, conviene prendere queste informazioni con le opportune cautele, sebbene sia stato riportato che si tratta di un leaker abbastanza affidabile, ovvero di Tom Henderson.

Nonostante la modalità non sia presente nelle specifiche del gioco all’interno del sito web dedicato a Battlefield 2042, i fan sono desiderosi di sperimentare questa nuova feature e sono in trepidante attesa di poter rivisitare le aree che hanno reso questo sparatutto iconico per una grossa fetta di giocatori. Ricordiamo che Battlefield 2042 uscirà il 22 ottobre 2021 per Xbox Series X/S, Xbox One, PC, PlayStation 5 e PlayStation 4.