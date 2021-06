Knights in the Nightmare Remaster annunciato per Switch, iOS e Android

Sting ha annunciato, tramite il proprio accounti Twitter, che il titolo strategico per Nintendo DS, Knights in the Nightmare, vedrà il suo ritorno con una remaster esclusivamente su Nintendo Switch e sistemi mobile iOS e Android.

Lo shoot’em up RPG, come detto, venne originariamente pubblicato su Nintendo DS nel lontano 2008, seguito poi dalla pubblicazione PSP nel mese di aprile 2010. Entrambe le versioni vennero pubblicate da Atlus.

Qui sotto potete dare un’occhiata alla descrizione di quella che era la versione PSP e, infine, GamesVillage vi informa che Knights in the Nightmare Remaster arriverà nel 2021 in Giappone.

Da qualche parte tra il cielo e gli inferi, un misterioso Sussurro sta risvegliando le anime dei morti per affrontare il male che ha tolto la vita e il regno. Controlla questo spirito e comanda i cavalieri caduti in questa avvincente storia di sconfitta e redenzione.