Atelier Online: Alchemist of Bressisle: svelata la data d’uscita occidentale

Koei Tecmo ha sempre puntato moltissimo sul famoso brand Atelier, non facendo mai mancare nulla ai propri giocatori. Ciò che ancora mancava per i giocatori occidentali era un buon titolo per mobile e il grosso publisher sta per renderli tutti contenti con Atelier Online Alchemist of Bressisle.

Il titolo infatti, ha finalmente ricevuto una data d’uscita ufficiale per quanto riguarda la parte occidentale del globo su Android e iOS. Questa si attesta all’8 luglio, annunciando inoltre che la pre-registrazione è ora possibile.

L’RPG free-to-play è stato lanciato inizialmente solo in Giappone, sempre su App Store e Google Play, nel mese di ottobre 2018 e ora sta finalmente per arrivare in tutto il resto del mondo. Qui sotto, potete dare un’occhiata alla panoramica del gioco.

La serie Atelier arriva su mobile, celebrando il suo 20 ° anniversario! Un RPG d’avventura free-to-play che combina le caratteristiche della precedente serie Atelier con il gioco online e una modalità di cooperazione.