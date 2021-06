Alex Kidd in Miracle World DX: pubblicato il trailer di lancio

L’editore Merge Games e lo sviluppatore Jankenteam hanno pubblicato il trailer di lancio di Alex Kidd in Miracle World DX, disponibile oggi per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam ed Epic Games Store. Di seguito una panoramica del gioco, tramite la sua pagina Steam:

Il leggendario Alex Kidd ritorna con Alex Kidd in Miracle World DX !

Dalla sua prima apparizione nel 1986 con Alex Kidd in Miracle World . L’iconico Alex Kidd fa il suo ritorno per spaccare rocce, raccogliere monete e affrontare i boss ancora una volta in Alex Kidd in Miracle World DX !

Riportate il regno di Radaxian al suo antico splendore e distruggete il malvagio Janken il Grande!

Composto da tutti i livelli del titolo originale e nuovi livelli, vivi Miracle World come non l’hai mai visto prima con nuove animazioni, dettagli grafici e miglioramenti del gameplay.

Rivivete le leggendarie battaglie di roccia e forbici di carta con la modalità Boss Rush!

Oltre a includere tutti i classici combattimenti contro i boss originali, la modalità Boss Rush ti darà la possibilità di vivere l’azione dei boss senza sosta!

Entrate direttamente nel classico con la modalità retrò!

Saltate nel classico originale con la semplice pressione di un pulsante con la modalità retrò! In qualsiasi momento durante il gioco, passa dalla grafica migliorata alla ricreazione dello stile artistico originale!

Caratteristiche principali