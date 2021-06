Escape from Naraka: annunciata al data d’uscita ufficiale

L’interessante survival platformer in prima persona, Escape from Naraka di Xelo Games si presenta come un titolo fresco e originale. Attualmente è disponibile in versione demo grazie allo Steam Next Fest, annunciato al PC Gaming Show e Headup, il publisher, ha finalmente annunciato la release ufficiale.

Il 29 luglio i giocatori PC potranno metter mani su questa interessante IP che, al momento, pare sia prevista solo per PC tramite Steam. Vi lasciamo alla descrizione di Escape from Naraka, seguita da un trailer del titolo.

Escape from Naraka è un platform d’azione in prima persona con temi esotici balinesi. Prendendo grande ispirazione da leggende balinesi e mitologie locali, il gioco fa andare da piattaforma a piattaforma i vostri sensi attraverso un tempio da incubo. Ogni livello ti sfiderà attraverso diverse fasi a tema, ognuna delle quali ti darà nuove prove da completare. Dovrete padroneggiare le arti di schivata e del tempismo per essere in grado di sopravvivere! Cosa stai aspettando?