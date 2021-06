Legend of Mana: pubblicato un nuovo gameplay della versione PS4

È vero, Legend of Mana è ora disponibile, a partire proprio da oggi, su PC, Nintendo Swtuch e PS4, ma per chi ancora si ritrova in una posizione di scetticismo nei confronti della remaster del classico JRPG da di Square Enix, potrà dare un’occhiata a questo nuovo gameplay pubblicato dal colosso giapponese.

Nel trailer in questione, comunque, ritroviamo l’opening, la storia ed il combat system. Diciamo che, grazie ad esso, è possibile avere una panoramica a tutto tondo di quello che fu un capolavoro dell’epoca.

Ovviamente, qualora il trailer non fosse sufficiente, c’è di meglio: la nostra recensione, ovviamente! Potete trovarla tra le nostre pagine e, mentre GamesVillage vi ricorda che Legend of Mana è da oggi disponibile su PC, PS4 e Nintendo Switch, vi lasciamo al suddetto nuovo trailer che trovate qui sotto.