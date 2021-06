Marvel’s Avengers: l’ultimo aggiornamento introduce una nuova minaccia per i Vendicatori

Oggi, Square Enix ha annunciato che un nuovo aggiornamento di Marvel’s Avengers è ora attivo con una nuova minaccia per i giocatori: il Cubo Cosmico dello Scienziato Supremo, Monica Rappaccini. Durante gli eventi di Operazione Hawkeye Futuro imperfetto di Marvel’s Avengers, gli Avengers hanno scoperto la minaccia di un nefasto nuovo progetto bellico dell’AIM e dello Scienziato Supremo, Monica Rappaccini: il Cubo Cosmico. Apparso per la prima volta in Tales of Suspense #79 nel luglio del 1966, questo oggetto incredibilmente potente è in grado di controllare la materia e l’energia dell’universo su scala ignota.

E ora è in mano al folle genio dell’Avanzate Idee Meccaniche. È giunto il momento che i giocatori strappino il controllo del Cubo Cosmico da Monica in una nuova missione settore nemico disponibile da oggi: Contro ogni probabilità. Ma l’immenso potere di quest’arma l’ha resa una minaccia ancora più grande e gli Avengers dovranno usare l’ingegno e i propri poteri eroici per sconfiggerla in solitaria o in squadre con fino a quattro giocatori.

Insieme al nuovo settore nemico, l’evento a tempo limitato Minaccia cosmica inizierà il 24 giugno e continuerà fino all’8 luglio. Durante l’evento Minaccia cosmica, i giocatori dovranno esplorare il mondo in cerca delle tracce di energia cosmica lasciate dalla super-arma di Monica, il Cubo Cosmico. I giocatori che affronteranno le missioni speciali dell’evento Minaccia cosmica e completeranno le sfide Danni cosmici otterranno una targa animata unica, equipaggiamento e altre preziose ricompense man mano che si avvicineranno a sfidare l’AIM per l’utilizzo del Cubo Cosmico.

Questi nuovi contenuti sul Cubo Cosmico riprenderanno la narrazione di Operazione: Hawkeye – Futuro imperfetto di Marvel’s Avengers di febbraio, ponendo le basi per future pubblicazioni, inclusa l’espansione di Marvel’s Avengers: Black Panther Guerra per il Wakanda, in arrivo ad agosto all’interno dell’opera dedicata ai Vendicatori targata Square Enix.