Genshin Impact: Nuovi leak sulla versione 1.7

Genshin Impact oggi è stato al centro di altri numerosi leaks, che ci forniscono informazioni significative sull’aggiornamento di Inazuma.

L’enorme popolarità del gioco, dal suo lancio a oggi, è dovuta anche agli sviluppatori che continuano ad assicurarsi di mantenere impegnati i propri utenti grazie ad aggiornamento costanti e corposi.

Da poco è arrivato l’aggiornamento 1.6, con esso c’è stato l’entrata di Kazuha all’interno del gioco, del sistema delle skins e delle isole a tema estivo, senza far mancare numerose armi e oggetti nuovi, come in ogni patch.

Oggi però sono emersi nuovi leaks che ci forniscono ulteriori informazioni sul contenuto della versione 1.7.

Il primo di essi viene da Project Celestia, noto su Twitter per le sue precedenti anticipazioni, che ci fornisce un elenco di nuovi achievements futuri direttamente dai file di gioco

Oltre a ciò, è trapelata anche la namecard di Inazuma: Kujou Insignia. Viene presentata con un tema viola, che richiama la palette di colori della regione del personaggio.

Visti i numerosi leak dopo così poco tempo dall’uscita dell’aggiornamento, non ci stupiremmo a vederne altri nei giorni a venire.