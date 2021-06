Cyberpunk 2077: Finisce il periodo di rimborso su Xbox

Microsoft conferma che il periodo di rimborso di Cyberpunk 2077 sta finendo, il piano è di tornare già da Luglio alla politica standard che ha sempre adottato in merito agli acquisti digitali sul loro store.

Sin da Dicembre 2020, Xbox offre la possibilità ai consumatori scontenti del gioco, che lo hanno acquistato in digitale tramite il Microsoft Store, di ottenere il rimborso completo, nonostante ciò sia il contrario della loro posizione solita in merito agli acquisti online.

Tuttavia, Microsoft interromperà presto tale possibilità, a partire dal 6 Luglio infatti, il gioco di CD Projekt RED sarà trattato come tutti gli altri titoli presenti nello store, vale a dire:

Tutte le vendite di giochi in versione digitale sono considerate definitive, ma comprendiamo che potrebbero esserci circostanze attenuanti

Secondo l’azienda, tutte le vendite, nuove e non del gioco, saranno interessate da questo cambiamento. Il titolo è tornato questa settimana anche sul PlayStation Store, segnando la fine di un periodo durato 8 mesi, il quale non vedeva presente Cyberpunk negli store Sony, ritirato a seguito dei molteplici problemi di instabilità, mossa diversa da quella di Microsoft che invece, ha deciso di lasciarlo in vendita, fornendo però la possibilità di resa del prodotto.