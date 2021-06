Vesper: annunciata la data d’uscita del puzzle-platform italiano

Lo scorso anno era stato annunciato Vesper, avventura 2D sviluppata dal team italiano Cordens Interactive, e pubblicata da parte di Deck13 (The Surge, Lords of the Fallen). Oggi è stato svelato che questo puzzle-platform arriverà su Steam e GOG il 30 luglio.

In Vesper, il giocatore prende il controllo di Seven, un piccolo androide disperso su un pianeta alieno che, eoni addietro, fu abitato da un’antichissima e avanzata civiltà. Le rovine rimaste sono solo il preludio dell’antica prosperità di quello che un tempo era un mondo solenne. Coloro che governavano questi luoghi sono ormai scomparsi e una nuova terribile forza ora proclama il suo dominio su queste terre. Robot ostili, differenti per abilità e forma, minacciano di eradicare ogni segno di vita che non appartiene alla loro rete neurale. Una forza oscura, intanto, vaga nell’orbita del pianeta, inglobando e distruggendo ogni cosa sul suo cammino.

Oltretutto su Steam è ora disponibile la demo, dove i giocatori potranno vivere una parte dell’avventura nei panni di Seven, esplorando questo antico mondo e combattendo contro nemici ostili. La demo offre la possibilità al giocatore di approfondire una buona parte del gameplay, mostrando alcune delle meccaniche principali e una grande varietà di ambientazioni. I giocatori più curiosi potrebbero inoltre scovare le prime informazioni parziali della lore di gioco, che li aiuterà a decifrare i misteri che si celano dietro la caduta di una civiltà e dietro la storia del pianeta.

Per l’occasione è stato fatto uscire anche un trailer, che potete vedere qui sotto.