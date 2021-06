Space Jam A New Legacy The Game: ecco le date del gioco tratto dal film

Microsoft e lo sviluppatore Digital Eclipse ha annunciato che Space Jam A New Legacy The Game sarà disponibile su Xbox Series X/S e Xbox One il 1° luglio per gli utenti Xbox Game Pass Ultimate e il 15 luglio come titolo free-to-play per tutti gli altri,

Il gioco, basato sul film in uscita in uscita nei cinema italiani il ​​23 settembre, è una collaborazione tra Xbox e Warner Bros. Pictures.

“Lo scorso dicembre, Xbox, LeBron James e Bugs Bunny – il dream team definitivo – hanno invitato i fan, nella vita reale, a presentare le loro idee per un videogioco su Space Jam: A New Legacy.

In Space Jam: A New Legacy – The Game si sono i personaggi dei Looney Tunes Bugs Bunny e Lola Bunny e il nuovo membro della Tune Squad, LeBron James, che affrontano la Goon Squad in uno stravagante basket beat ‘em up. Il gioco verrà lanciato il 1° luglio esclusivamente in Xbox Game Pass Ultimate Perks per un periodo di tempo limitato. Il gioco sarà disponibile gratuitamente per tutti i fan tramite il Microsoft Store su Xbox il 15 luglio.”

Qui potete vedere la panoramica completa sullo store Microsoft (in inglese), mentre qui sotto potete vedere il trailer caricato sui canali social Xbox che mostra il gameplay di questo beat ‘em up.