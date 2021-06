Guild of Darksteel: data per PC e Switch, cancellata versione PS4

L’avventura side-scrolling, incentrata anche sulla storia, Guild of Darksteel sarà disponibile su Switch e PC (tramite Steam, GOG, Greenman Gaming, Humble e Nuuveem) dal 15 luglio, con uno sconto di lancio del 25% per un periodo di periodo limitato. Ad annunciarlo il publisher Digerati e lo sviluppatore Igor Sandman, che hanno confermato che i piani precedentemente annunciati per una versione per PlayStation 4 sono stati abbandonati.

Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer di Guild of Darksteel, che potete vedere qui sotto.

Per quanto riguarda un altro gioco pubblicato da Digerati, un paio di giorni fa è stata annunciata la data d’uscita su console di The Procession to Calvary.