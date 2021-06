Space Jam A New Legacy: svelati i controller dedicati di Xbox

Seguito del film di culto con protagonista niente meno che Michael Jordan, Space Jam A New Legacy è pronto a fare il suo esordio nelle sale statunitensi il prossimo 16 luglio 2021, riportando i Looney Tunes sul parquet, stavolta però in compagnia del Re, LeBron James, contro la mostruosa Goon Squad. Nell’attesa però, Microsoft e Digital Eclipse hanno annunciato l’arrivo di Space Jam A New Legacy The Game, disponibile a partire dal 1 luglio per tutti gli utenti Xbox Game Pass Ultimate su Xbox One e Xbox Series X e S, e dal 15 luglio come titolo free-to-play.

Ma l’annuncio del videogioco sulla nuova avventura di Bugs Bunny e soci nel mondo del basket non è arrivato da solo: per cavalcare l’onda infatti, Microsoft ha annunciato anche l’arrivo di tre nuovi controller wireless per Xbox con livree dedicate a Space Jam.

Il primo di questi controller avrà i colori della maglia della Tune Squad, azzurro e arancione, mentre il secondo, viola e nero, sarà dedicato alla Goon Squad. Il terzo e ultimo controller dedicato al nuovo film è invece ispirato al Warner 3.000 Entertainment Serververse, l’universo digitale all’interno del quale James e suo figlio si smarriranno, venendo infine inviati dal villain del film, interpretato da Don Cheadle nell’universo dei Looney Tunes.

Insomma, siete pronti a giocare a Space Jam A New Legacy The Game con tutto un’altro stile? I nuovi controller Xbox saranno disponibili a partire dall’8 luglio 2021.