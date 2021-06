Netflix: tutti gli anime in arrivo a luglio!

Il mese di luglio è ormai dietro l’angolo, e questo significa che gli appassionati di anime si stanno preparando a una nuova, ricca infornata di titoli che faranno il loro esordio su Netflix per allietare le vacanze estive. Saranno cinque gli show che approderanno all’interno del catalogo Netflix a partire dal 1 luglio, come parte del podero piano dell’azienda, che ha previsto oltre quaranta nuovi show d’animazione che hanno fatto, o che dovranno fare il loro esordio nel corso del 2021.

Si partirà proprio dal primo giorno del mese, quando, dopo i primi storici titoli della saga, farà il suo esordio sul catalogo del servizio di streaming Mobile Suit Gundam Hathaway, il film prodotto da Sunrise, primo di una trilogia che adatta le light novel originali del 1990 firmate da Yoshiyuki Tomino, il creatore della serie. Uscito lo scorso 11 giugno in Giappone, il film sarà un imperdibile nuovo capitolo del franchise mecha più famoso di sempre.

A seguire, l’8 luglio, sarà la volta di un altro attesissimo anime, prodotto da TMS Entertainment e ispirato all’immortale saga videoludica survival horror di Capcom, Resident Evil. Ambientato nell’universo e nella timeline canonica dei primi videogame, Resident Evil Infinite Darkness, avrà come protagonisti Leon S. Kennedy e Claire Redfield (doppiati rispettivamente dalle storiche voci di Nick Apostolides e Stephanie Panisello, che avevano già interpretato i personaggi in Resident Evil 2), alle prese con degli attacchi zombie, che potrebbero cambiare il destino del mondo.

Il vero evento arriverà il 15 luglio, quando Studio Orange festeggerà l’uscita su Netflix della seconda stagione di Beastars. Il celebrato anime tratto dal manga di Paru Itagaki tornerà a raccontarci le vicende del nostro mondo di animali antropomorfizzati preferiti, svelandoci anche il destino del contrastato e innaturale amore tra il lupo Legoshi e la coniglietta Haru. Potrà un sentimento tanto forte superare le barriere della specie e permettere a un animale carnivoro di vivere la sua felicità con quella che sarebbe la sua preda? Lo scopriremo soltanto guardando la seconda stagione di Beastars!

Per il 23 luglio è invece previsto l’esorio di Masters of the Universe Revelation, seguito del grande classico degli anni ’80, realizzato da Powerhouse Animation, lo stesso studio d’animazione che ha realizzato il grande successo di casa Netflix, Castlevania, che riporterà in scena l’amatissimo eroe He-Man e le sue mirabolanti imprese in giro per il cosmo.

E infine, ultimo ma non per importanza, il 29 luglio 2021 farà il suo esordio Trasformers War for Cybertron Trilogy Kingdom, ultima serie della trilogia dedicata ai mitici robot mutaforma, gli Autobot, e alla loro lotta senza quartiere contro i malvagi Decepticons. Dopo Siege ed Earthrise dunque, si concluderà la saga anime dedicata ai Trasformers.