Beastars: l’autrice festeggia l’uscita globale dell’anime

Mancano poco più di due settimane all’arrivo, su Netflix, della seconda stagione dell’anime di Beastars. L’opera, tratta dal manga dell’autrice Paru Itagaki, farà così il suo esordio globale, per la gioia dei suoi tanti fan, dopo essere già andata in onda, nei primi mesi di questo 2021, in patria.

L’anime, la cui prima stagione ha debuttato su Netflix nell’autunno 2019, è stato uno dei primi grandi successi animati della piattaforma, e la storia del tormentato amore del lupo Legoshi e della coniglietta Haru, in un mondo di animali antropomorfi in cui i predatori vivono divisi dalle loro prede, ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo.

E proprio a questi l’autrice ha voluto regalare un bellissimo schizzo (che potete apprezzare in calce all’articolo), per festeggiare l’uscita globale della seconda stagione di Beastars nella quale possiamo vedere Legoshi che tiene in mano un cartello con la data del 15 luglio, ossia quella dell’uscita ufficiale della seconda stagione della serie su Netflix.

Con la prima stagione dell’anime che si era concentrata prevalentemente sul complicato rapporto tra carnivori ed erbivori, e anche se sembrava che, nel finale, quel rapporto potesse migliorare, il cliffhanger finale ha lasciato i fan con il timore che le cose stessero per farsi dannatamente pericolose e complicate. Fortunatamente, dopo un’attesa che sembrava interminabile, la seconda stagione dell’anime sta per arrivare.

Paru Itagaki ha iniziato la serializzazione di Beastars nel 2016 sul magazine Weekly Shonen Champion di Akita Shoten. Il manga è terminato invece nell’ottobre 2020. La storia d’amore tra Legoshi e Haru avrà trovato la sua strada? Scopritelo a partire dal 15 luglio su Netflix.