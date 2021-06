Killer Instinct: il capo di Xbox dice la sua a riguardo

Come molti sapranno, Killer Instinct è stato fuori dalla scena per un bel po’ di tempo ma, soltanto perchè non ne abbiam sentito parlare per quel “bel po’” non vuol dire che Microsoft non stia facendo qualcosa a riguardo per il futuro della serie. Proprio riguardo ciò, Phil Spencer ha affermato quanto segue:

Ci sono così tanti buoni giochi nel nostro catalogo che ci piacerebbe vedere. La risposta quando abbiamo rifatto KI al lancio di Xbox One è stata fantastica. Dirò solo che Matt ed io abbiamo discusso molte volte riguardo KI e dove vorremmo andare con il titolo. Non è fuori dalle nostre menti – potrebbe essere fuori dalle nostre menti – ma è nei nostri cuori e nelle nostre menti che vogliamo continuare a fare qualcosa con KI.

Spencer ha poi continuato brevemente, puntando la cosa su quanto fosse critico trovare “il giusto team e la giusta opportunità” ma enfatizzando, al tempo stesso, quanto Microsoft amasse sia il franchise sia la community.

Da notare che il team del 2013 era Double Helix, mentre le Stagioni 2 e 3 sono state sviluppate da Iron Galaxy, team con alle spalle un’ottima esperienza, proveniente da Capcom con titoli come StreetFighter 3, Marvel vs. Capcom Origins e altri. Proprio quest’ultimo team ha dichiarato che lavorerebbe ad un nuovo Killer Instinct qualora si presentasse la giusta opportunità.