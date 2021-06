Dragon Star Varnir: svelata la data d’uscita ufficiale su Nintendo Switch

Lo scorso maggio vi informammo che Idea Factory, il team dietro Dragon Star Varnir, annunciò la finestra di lancio del proprio titolo, finestra di lancio prettamente estiva. Arriva ora la conferma della data ufficiale, precisamente nel mese di agosto.

Disponibile sia in versione fisica che digitale (dove la prima è acquistabile negli store IFI e Limited Run Games) tramite eShop, il titolo sarà acquistabile per Nintendo Switch a partire dal 3 agosto, con i preordini che aprono ufficialmente il 6 luglio alle ore 20.00 italiane.

Dragon Star Varnir è stato originariamente pubblicato su PlayStation 4 nel mese di ottobre 2018 in Giappone, seguito poi dalla release occidentale sulla console Sony nel 2019, stesso anno della versione PC per Steam in tutto il mondo. Vi lasciamo ad una descrizione del titolo e all’ultimo trailer pubblicato per la versione Nintendo Switch.

Combatti in battaglie a 3 livelli, divora i tuoi nemici e personalizza i tuoi personaggi in questo epico RPG per porre fine alla maledizione del drago!

In un mondo in cui le ossa di un’antica bestia torreggiano sulla terra…

Il cavaliere Zephy fa parte di un ordine il cui ruolo è quello di dare la caccia alle streghe: persone viste come esseri maledetti per aver dato alla luce draghi.

Quando viene quasi ucciso in una di queste missioni, due misteriose streghe lo salvano dall’orlo della morte nutrendolo di sangue di drago.

Concedendogli nuove abilità magiche dai loro sforzi, trova presto il suo destino intrecciato con le streghe e con riluttanza si unisce a loro per combattere contro un Impero per distruggere il suo genere, cacciatori di draghi spietati e una strega più potente di qualsiasi esistente.

Possono combattere tutto questo e salvarsi, o i suoi nuovi alleati soccomberanno alla maledizione del drago…?