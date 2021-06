Zombie Army 4 Dead War: l’ultimo update porta una sorpresa per i fan di Left 4 Dead

L’ultimo aggiornamento di Zombie Army 4 Dead War, dal nome Abaddon Asylum, include delle piccole chicche per tutti gli amanti di Left 4 Dead. Infatti, arrivano una serie di nuovi equipaggiamenti e cosmetici, come di norma, e in più personaggi della serie targata Valve.

Al di là di queste aggiunte che non possono far altro che piacere, la nuova missione menzionata poco sopra è il piatto principale del DLC. Abaddon Asylum, disponibile come acquisto separato facente parte del Season Pass 3, vede i giocatori combattere orde e orde di non morti in un antico e abbandonato monastero divenuto manicomio.

Zombie Army 4 Dead War è cresciuto enormemente sin dalla sua uscita lo scorso anno, con una lunga serie di aggiornamenti e aggiunte per far sì che i giocatori rimanessero o tornassero a giocare. Attualmente, il titolo targato Rebellion Developments è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Le orde di Hitler sono tornate in massa in questo sparatutto da brivido dai creatori di Sniper Elite 4! Nemici occulti abominevoli, armi epiche e una nuova straziante campagna per 1-4 giocatori attendono nell’Europa del 1940 per lottare e salvare l’umanità dall’Armageddon dei non morti!

La resistenza ha sconfitto l’Hitler zombi esiliandolo all’Inferno, ma i morti risorgono più affamati che mai!