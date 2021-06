The Legend of Heroes Kuro no Kiseki: pubblicati nuovi dettagli

Falcom ha pubblicato nuove informazioni e screenshot per The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki che introducono i personaggi secondari Elaine Auclair e Rene Kincaid, oltre al sistema di allineamento LGC. Di seguito una panoramica del titolo:

Personaggi

Elaine Auclair

Una giovane spadaccina d’elite che ha ricevuto il Rango A nella Bracer Guild di Calvard. Conosciuta come la Sword Maiden, è una ragazza molto bella, elegante e dignitosa.

Rene Kincaid

Un agente e assistente che lavora per l’Ufficio Analisi Integrata del CID (Central Intelligence Department). Sotto la supervisione dei suoi capaci superiori, ha saputo gestirsi bene in un dipartimento diviso per l’obiettivo del presidente, affrontando quotidianamente un vasto numero di questioni e raccogliendo informazioni e conducendo in modo affidabile a livello locale.

Allineamento LGC

Gli alleati e gli avversari cambiano a seconda delle azioni e delle scelte del giocatore!

I valori di Law, Gray e Chaos impostati per il protagonista Van possono cambiare mentre avanzi nella storia principale e nelle missioni. Oltre al variare di alcune statistiche di Van, ci saranno anche cambiamenti negli sviluppi della storia e negli alleati come anche negli Spriggan, a partire dalla metà della storia. Con un alto valore di Legge, puoi combattere al fianco di organizzazioni ufficiali come la Bracer Guild, ma cosa accadrà se hai un alto valore di Gray o Chaos?

Missioni relative all’allineamento LGC

Le missioni che influenzano i tuoi valori di allineamento LGC si svolgono durante la storia. Dovrai determinare come cancellare la missione scegliendo tra diverse opzioni. Se scegli confessa e restituisci tutto in questo caso, sia il cliente che Agnes saranno soddisfatti. Ma se scegli torna senza confessare, Agnes potrebbe non essere contenta di Van.

Cambiare gli alleati e gli avversari

Con un alto valore di Law, puoi chiedere la collaborazione della Bracer Guild, che dà priorità alla protezione civile. Ma se i tuoi valori non legali sono alti, potresti essere in grado di collaborare con quelli che normalmente sono i tuoi avversari.

The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki uscirà per PlayStation 4 il 30 settembre in Giappone.