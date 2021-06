Halo The Master Chief Collection: 343i vuole aumentare il numero di giocatori a partita

È indubbio che, al momento, Halo The Master Chief Collection sia in forma smagliante ultimamente, il quale racchiude l’intera serie (anzi, quasi, vista la mancanza di Halo 5 Guardians) in un singolo pacchetto che va benissimo, funziona benissimo, ha una community vasta e attiva che lo gioca continuamente e non solo per l’eccellente supporto del team, 343 Industries, il quale non è ancora soddisfatto.

Parlando ad un recente podcast Xbox, il producer della MCC, Sean Swindersky, ha affermato che 343i è attualmente al lavoro per capire come e se vi sia la possibilità di aumentare il numero di giocatori a partita. Attualmente, il massimo possibile è 16 ma, stando alle parole di Swindersky, sebbene ci siano fattori da tenere in larga considerazione (primo tra tutti il cross-platform), 343 potrebbe potenzialmente estendere il player count per le partite fino a 40 o 50.

Considerando che molti giocatori quotidianamente si affrontano e giocano, questo sarebbe sicuramente un affare per 343 Industries. Sperando di poterne capire di più in futuro sulla possibilità o meno della cosa, GamesVillage vi ricorda che Halo The Master Chief Collection è attualmente disponibile per PC, Xbox One e Xbox Series X|S, aggiungendo infine che anche l’ultimo capitolo, Halo Infinite, arriverà sulle medesime piattaforme.