Mario Golf Super Rush Recensione: ammazza che Mario sul campo da golf

In Mario Golf la disciplina è tutto. Nel senso che richiede dedizione, scoperta, tecnica e pure fantasia. Nel senso che, nonostante l’ovvia anima arcade distillata nella produzione, non ci sono dubbi che ci si trovi di fronte ad un gioco di golf persino rispettoso, laddove possibile, delle regole originali, certo spesso traslate sul piano fantastico del Regno dei Funghi. Mario Golf Super Rush, oltre che un gradito ritorno di Nintendo sul green, si cristallizza in uno “spin off” sportivo convincente, più vicino, per qualità ludiche, ad un Mario Kart che al controverso, ma commercialmente vincente, Mario Tennis Aces.

Mario Golf Super Rush: tutti in campo con Mario

C’è fermento, prima del grande torneo. Mario e suoi amici-nemici si sfidano nell’arena piena di Toad in fermento a colpi di mazza. In pochi minuti, sono proprio Mario e l’arcinemico Bowser a contendersi la vittoria. Eppure, il colpo speciale dell’idraulico italiano sbatte contro una piattaforma rotolando lontano dalla buca, mentre il cattivone accarezza il prestigio e la fama fino a quando Wario e Waluigi non ne combinano una delle loro. Alla fine, nel rocambolesco finale del video introduttivo, sarà proprio l’eroe, ancora una volta, a spuntarla. È Mario il vincitore del torneo di Golf. La storia, meglio: l’Avventura di Mario Golf Super Rush inizia così. Con una diretta televisiva appassionante per gli amanti della disciplina riunitisi davanti alla tv della Club House dove il nostro Mii, ultimo principiante del gruppo, sarà accolto, tra gli altri, da Strutzi, una sorta di “mamma” cui fare ricorso, tra un torneo ed un altro, per consigli utili e altro. E da qui che parte “Avventura Golf”, ovvero la modalità principale del gioco in singolo che, da solo, vi porterà via più tempo di quanto possiate immaginare. Lo farà grazie ad una struttura da “RPG” incastonata in una sorta di hub principale che collega i diversi percorsi disegnati da Camelot Software Planning, per gli amici solo Camelot, ancora una volta alle redini di uno “sportivo” Nintendo dopo l’esperienza con Mario Tennis Aces. D’altro canto, la serie è nata con loro e con loro, a distanza di 7 anni dall’ultimo episodio su 3DS, torna alla ribalta. Ed è un ritorno particolarmente gradito e atteso, visto che la il golf secondo Kyoto era assente da una console “principale” dal 2003, in epoca GameCube. Eppure, nonostante uno “storico” di tutto rispetto, è innegabile come Super Rush riesca nell’intento di risultare un prodotto originale capace, scommettiamo, di appagare sia gli appassionati del golf video ludico, quanto i neofiti del genere. Perché di un “genere”, quello dei videogiochi dedicati alla disciplina, si tratta. Ecco, al netto dei primi tutorial, già dopo qualche torneo è chiaro che gli ingredienti tipici ci siano tutti, per quanto rivisitati nella dolce salsa made in Nintendo che tutti conosciamo.

L’Avventura, cardine del single player, mette il giocatore, rappresentato a schermo dal suo Mii, nei panni del novellino chiamato a ad apprendere le basi prima e i segreti poi del golf professionistico. Insomma, dallo “Swing” al “Putt”, dallo studio del percorso alle inclinazioni del terreno, dal Par al Boogie o, meglio: molto meglio, ad un Birdie o, addirittura, un Eagle. Super Rush contiene tutte le caratteristiche di un classico gioco di golf e, a queste, mescola sprazzi di “magia”. L’impasto ludico, neanche a dirlo, funziona. Anche perché a fare da collante ci sono le già citate dinamiche RPG da approfondire all’interno del Golf Club. Qui, il nostro Mii si muoverà più o meno liberamente tra percorsi e negozi, tra dialoghi secondari ed altri, invece, da ascoltare attentamente. Tra prove, sfide e competizioni diverse per un piccolo grande hub che tiene insieme un’offerta importante per contenuti.

Il Golf classico… e poi, c’è Nintendo

Il nostro Mii avrà, ovviamente, delle caratteristiche che ne determineranno lo sviluppo con ottenimento di alcuni punti esperienza elargiti con parsimonia dopo i primi tornei che, buca dopo buca, andranno a disegnare un particolare tipo di “atleta”, magari più propenso all’uso della “forza bruta”, piuttosto che alla precisione. O, magari, amante dei tiri ad effetto. Si tratta di una discriminante importante, perché delinea l’importanza degli elementi strategici che sorreggono le basi sportive del nuovo Mario Golf, pronto a coccolare diversi stili di approccio e, pure, diverse modalità di gioco.

Non ci si annoia mai, in Mario Golf. Il Golf Classico è, tutto sommato, quello che ci si aspetterebbe. Ovvero, una sequenza di percorsi da affrontare in sequenza, cercando, ovviamente, di mettere la palla in buca prima degli avversari, ovviamente “pescati” dall’infinito roster mariesco. Importante, in queste prime fasi, prendere confidenza con il sistema di controllo, semplice da assimilare ma ben più complesso da padroneggiare pienamente. La pressione del tasto di azione fa partire la barra della potenza del tiro che, poi, deve essere “fermata” sulla base della distanza del green e quindi della vasca. Allo stesso tempo, dopo la seconda pressione, è possibile intervenire sullo stick analogico destro per determinare l’effetto della palla, incidendo su curvatura e altezza. Quindi, bisogna studiare con attenzione lo stesso percorso, evitando sabbia, acqua, rocce e alberi. Ma anche altri “imprevisti” più fantasiosi, come tornadi, esplosioni, fulmini, trombe d’aria, “fauna” locale e tutto ciò che i programmatori hanno “buttato” dentro le varie location. A spiccare, in questo senso, è il design di ogni singola buca, nelle prime battute piuttosto semplice, e che diventa via via più complesso e originale.

D’altro canto, il disegno dei percorsi “esplode”, letteralmente, quando dal Golf Classico si passa ben presto allo Speed Golf o alla Battaglia Golf. Nel primo caso, tra un colpo e l’altro, il gioco richiede di “correre” verso la pallina, innescando una sorta di corsa tra gli stessi golfisti. Per questo, è importante il “tempo” ma anche la raccolta di vari bonus e malus che facilitano o complicano quella che tutto è, fuorché una passeggiata. Che le fasi tra un colpo ed un altro abbiano un peso specifico importante nell’economia del gioco, è evidente anche dal fatto che lo sviluppo del personaggio passi, anche, dal potenziamento di determinate caratteristiche legate alla corsa e alla resistenza. Elementi, questi, che si riveleranno particolarmente determinanti nelle modalità multiplayer. Per questo, anche in Battaglia Golf si rivelano fondamentali tutte quelle caratteristiche legate ai “colpi speciali” in dote ad ogni personaggio, con tanto di animazioni e scenette specifiche, e, più in generale, alla strategia. Questo perché, come detto in apertura, nonostante Mario Golf rientri, a pieno titolo, nel genere sportivo arcade, il gioco rivendica, in ogni momento, una profondità di tutto rispetto, che mescola sapientemente la tecnica allo strido. La scelta delle mazze, la conformazione del percorso, realmente importante nel Golf Campestre, o il tipo di avversari presenti. E, ancora, il vento e l’inclinazione del terreno. Come un vero videogioco di golf. Perché questo è Super Rush.

E ancora, per quanto sia possibile utilizzare il proprio Mii anche in altre modalità, comprese quelle in multiplayer, non è azzardato postulare come Mario Golf: Super Rush sia capace di seminare divertimento anche in regime più “libero”. Persino chi decidesse di saltare a piè pari tutta la modalità Avventura, avrebbe comunque il suo bel da fare nel Free Golf, dove al Mii si uniscono, nella schermata di selezione del personaggio, i soliti “eroi” del mondo di Mario. Luigi e Waluigi, Wario, Donkey Kong, Yoshi, Bowser, persino Re Bob-omba e Plakkopa. Molti di loro, per altro, “vestiti” per l’occasione e, quindi, ridisegnati in chiave golfistica. Proprio il design dei personaggi principali vince e convince, regalando al titolo una caratterizzazione da Tripla AAA che ci si aspetterebbe da un First Party Nintendo. Non è tutto rose e fiori, ovviamente. L’aspetto tecnico, anzi, mostra spesso il fianco nei percorsi e addirittura, nel Golf Club dell’avventura propone un piccolo open-world fin troppo scarno. Non sempre, tanto per intenderci, la qualità visiva è ai livelli di un Mario per home console. Questione di poligoni, texture, risoluzione. Paradossalmente, a differenza di altre produzioni, il passaggio dal piccolo schermo a diagonali importanti non giova all’aspetto complessivo del titolo che, alle volte, anche rispetto al controverso Mario Tennis Aces, potrebbe sembrare un po’ “cheap”, meno curato. Questa, però, è una considerazione sì oggettiva, ma che deve essere limitata esclusivamente alla tecnica e, in parte, alle caratteristiche di un hardware che, voci su Switch Pro a parte, comincia a far sentire il peso di una tecnologia non esattamente next (ovvero di generazione attuale).

Evitando di scivolare su spoiler e bucce di banana, Mario Golf Super Rush nasconde tante altre piccole perle o, comunque, semplici caratteristiche che invitiamo a scoprire piano a piano. La colona sonora, ovviamente “mariesca”, epica e accattivante. La possibilità, in realtà per chi scrive superabile, di giocare con i “comandi di movimento” in dote ai joy-con trasformandoli in mazza da golf. E, ancora, una modalità multiplayer online accarezzata nel corso di una sessione organizzata da Nintendo che ha messo in evidenza una componente competitiva quasi sorprendente. A Mario Golf: Super Rush manca qualcosa, è vero. Forse in termini di budget, prima ancora che di cura e abilità. Eppure, difficilmente il ritorno della serie poteva riuscire meglio. Meglio di Ammazza che Mazza. Ai livelli, sicuramente, di Tempesta d’Ossa. Almeno, nell’immaginario di chi, nonostante le mode e il mercato, ai giochi di golf continuerà a giocare. Ammazza, che Mario Golf che è Super Rush.