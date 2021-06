Halo Infinite: in arrivo per l’estate, secondo Phil Spencer

343 Industries ha sicuramente avuto molto da condividere su Halo Infinite in queste ultime due settimane, in particolare con tutti i nuovi dettagli rivelati sulla componente multiplayer free-to-play del gioco. L’unica cosa che non è stata abbastanza chiara è la sua data di lancio. All’E3 2021, Microsoft ha confermato che Halo Infinite sarà lanciato quest’estate, ma non ha confermato nessuna data di uscita.

A Phil Spencer è stato recentemente chiesto lo stesso sul podcast Dropped Frames (tramite ResetEra), e ha affermato che 343 Industries e Microsoft sono molto impegnati per la finestra di lancio di Halo Infinite. Secondo Spencer, sebbene abbiano un’idea di una finestra di quattro settimane entro la quale il gioco verrà lanciato, Microsoft sta aspettando di avere una data più chiara e specifica bloccata prima di condividere la data di uscita esatta del gioco. Di seguito il commento di Spencer:

Conosciamo la nostra gamma nell’intervallo di 3-4 settimane. Non abbiamo ancora il giorno esatto. Ci sono altre cose con altri tempi di gioco che stiamo cercando di organizzare. Avremo maggiore chiarezza durante l’estate, ma questa non è una cosa da mesi. Questo è solo per poche settimane. E quindi siamo tipo, ok, invece di scegliere questa data e doverla spostare di una settimana, il che a questo punto sembrerebbe un fallimento, non vogliamo farlo. Aspettiamo di essere davvero precisi su quale sia la data. Ma la squadra è molto impegnata in estate. Ci sentiamo bene per questo.



È interessante notare come Spencer ha fatto intendere che altri fattori come le date di lancio di altri giochi sono da considerare. Tutto questo a senso, dal momento che anche Call of Duty deve ancora uscire. Spencer ha affermato che ci sarà più chiarezza riguardo alla data di uscita del gioco durante l’estate, quindi si spera che non dovremo aspettare troppo a lungo per conoscere in modo esatto la data di lancio. Halo Infinite, sarà disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One e PC.