The King of Fighters XV: un trailer mostra Vanessa

The King of Fighters XV è un capitolo della longeva serie di videogiochi picchiaduro cominciata nel lontano 1994. Il titolo di SNK venne annunciato nel 2019 e originariamente era stato pianificato per essere rilasciato un anno dopo. Di recente, invece, vi abbiamo riportato la notizia che riguarda un ulteriore slittamento della data di release che riguarda il titolo in questione, a causa della pandemia da COVID-19 che sta dilagando nuovamente in Giappone.

Per ravvivare l’attesa, la software house sta presentando i vari personaggi giocabili tramite dei brevi gameplay trailer tematici e screenshot, nei quali vengono mostrati ai giocatori il design e il parco mosse dei protagonisti. Il mese scorso è stata la volta della combattente Leona Heidern, mentre oggi è stato il turno di Vanessa, doppiata da Mayumi Hata.

Il trailer ha presentato Vanessa nel bel mezzo di un incontro in cui sfoggiava le sue combo e mosse finali contro l’avversario. Il moveset vedeva come predominanti le mosse che impiegavano i pugni, rendendolo lo stile unico e personale di Vanessa. L’incontro era ambientato in quella che sembrava essere la piazza di una località cittadina.

Questo trailer ha reso Vanessa il ventitreesimo personaggio giocabile ufficialmente presentato. I molteplici trailer che riguardano i singoli personaggi potranno essere visionati alla pagina ufficiale del canale YouTube di SNK. Ricordiamo che il quindicesimo capitolo di uno dei picchiaduro più celebri di sempre, ovvero The King of Fighters XV arriverà sulle nostre PlayStation 4 entro il primo trimestre del 2022.