ITORAH: arriva per PC il gioco realizzato a mano

ITORAH è il titolo pensato da Grimbart Tales e Assemble Entertainment, il quale arriverà entro la fine dell’anno correste su PC. Il gioco pare sia un platform a scorrimento orizzontale in 2D, condito da dinamiche action e da una trama particolarmente intrigante.

La storia narrata da ITORAH, infatti, riguarda le vicende di Nahucan, un mondo popolato da creature che indossano delle maschere sul viso. Noi impersoneremo Itorah, l’unico essere umano che abita queste terre misteriose. Ciò che dovremo fare sarà esplorare, combattere e sopravvivere alle prove che Nahucan ci riserverà, colpita da una misteriosa piaga che dovremo sconfiggere, una sorta di Peste Nera.

Gli sviluppatori si sono ispirati ai vecchi titoli platform (quelli a 8 e 16 bit) nella realizzazione di ITORAH, il quale presenta una rappresentazione delle ambientazioni e dei personaggi notevole, in quanto interamente realizzata a mano da artisti. Il setting che vedremo più nel dettaglio nelle fasi esplorative e di platform si rifà alle culture e alle leggende dell’America centrale dell’antichità (riferendosi spesso e volentieri agli usi e costumi dei popoli Maya e Inca).

Molto interessante sembrerebbe anche il parco di coloratissimi personaggi NPC che incontreremo durante l’avventura, nonché la nostra preziosa arma parlante. Esatto, Itorah andrà in giro in compagnia di una sorta di scettro magico che fungerà anche da guida evitare che la protagonista finisca nei guai.

Essendo un titolo di fattura indie, gli sviluppatori si sentono particolarmente entusiasti nei riguardi dell’uscita di ITORAH, fissata prima della fine dell’anno 2021 su PC (via Steam):

Il lancio di ITORAH sta diventando realtà e noi non potremmo esserne più felici. Si tratta di un titolo realizzato con il cuore ed è, soprattutto il nostro primo gioco, quindi è un momento molto elettrizzante per noi. In qualità di sviluppatori indipendenti ci è concessa la libertà creativa di realizzare un universo plasmato dai nostri numerosi ricordi infantili. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di raggiungere le future generazioni concedendo loro un’esperienza simile, al contempo trasmettendo la nostra passione per i videogiochi.

In calce alla notizia, vi riportiamo un gameplay trailer che sarà in grado di mostrare più precisamente in cosa consiste l’opera.