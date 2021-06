The Elder Scrolls V Skyrim: novità su Skywind, la mod realizzata dai fan

Da parecchi anni ormai si parla di Skywind, ovvero ciò che sarà una modifica di The Elder Scrolls V: Skyrim. Questa mod riguarderà la realizzazione del terzo capitolo della saga di Bethesda (The Elder Scrolls III: Morrowind, 2002) con l’implementazione del motore grafico utilizzato per l’ultimo capitolo uscito nel 2011. Si tratta di un prodotto non commerciale perché, chiaramente, è stato realizzato (e verrà ultimato) unicamente dai fan della saga madre.

Le persone che stanno lavorando allo sviluppo di Skywind hanno sorprendentemente condiviso un nuovo video sul loro canale di YouTube (TESRSkywindOfficial), nel quale vengono svelati alcuni retroscena che si celano dietro ai lavori di sviluppo della mod di The Elder Scrolls V: Skyrim.

Dal video in questione, di una durata complessiva di 11 minuti circa, si riesce a comprendere che dal completamento del titolo, ahimè, si è ancora ben lontani. Sebbene, non ci si trovi nemmeno lontanamente vicini all’ultimazione dello sviluppo, emerge un enorme sforzo da parte degli sviluppatori (in erba) nella ricreazione degli ambienti e del combat-system di Morrowind.

Il vero messaggio del video pubblicato su YouTube, in realtà, non è solo quello di rendere note le tappe fondamentali dello sviluppo. Il video, infatti, costituirebbe una vera e propria chiamata alle armi, in quanto il team necessita di un sostanziale aiuto per il completamento di ciò che risulta essere un’impresa di enorme portata. Questa richiesta di aiuto, essenzialmente, non fa ben sperare a chi si aspetta di vedere la mod completata entro breve, e ciò ci porta al nocciolo della questione: Bethesda farà uscire il suo sesto capitolo di The Elder Scrolls prima del lancio di Skywind?