Real Farm – Gold Edition: disponibile l’aggiornamento gratuito

Con un nuovissimo trailer, l’esperienza agricola Real Farm – Gold Edition è stata lanciata oggi per PlayStation 4, Xbox One, Steam ed Epic Games Store come aggiornamento gratuito per i proprietari esistenti. La Gold Edition include innumerevoli correzioni e miglioramenti, nonché tutti i DLC rilasciati in precedenza. Gli utenti di Steam ricevono anche la colonna sonora originale del gioco con questa Gold Edition.

Il nuovo trailer pubblicato da Soedesco oggi si concentra sulla narrativa del gioco. I giocatori iniziano con niente in modalità carriera e dovranno lavorare per altri agricoltori per farsi strada fino a comprare la propria fattoria, attrezzature e veicoli sia per il lavoro che per il tempo libero per portarsi a casa l’oro. Per i giocatori che preferiscono saltare direttamente all’agricoltura e alla gestione della propria fattoria, c’è la modalità gratuita, che inizia i giocatori con tutto il necessario per entrarci. Di seguito una panoramica del gioco tramite Steam: