The Legend of Heroes Trials Into Reverie nel 2023?

Dallo store online di Epic Games sembrerebbe essere emerso un dettaglio non da poco relativo al nuovo capitolo di The Legend of Heroes: Trials Into Reverie. Dopo l’annuncio della data di lancio della sua versione giapponese (prevista per il 26 agosto 2021), in molti si sono chiesti se The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki (nome nipponico del videogioco) sarebbe approdato in Occidente, e se sì quando, anche in vista del quarantesimo compleanno di Falcom, ovvero la software house della saga.

Una risposta a questa domanda potrebbe avercela fornita il famoso negozio digitale di Fortnite. Pare che il titolo nella sua versione occidentale sia stato avvistato nella “vetrina” del negozio e potrebbe essere in arrivo per l’anno 2023 ma non è tutto. Anche i capitoli Trials From Zero (il cui arrivo è previsto per il 2022), Trails To Azure e The Legend Of Nayuta: Boundless Trails sarebbero in arrivo nello store di Epic Games.

Questo compleanno avrà, quindi, parecchie sorprese in serbo per i fan della popolare saga JRPG. Infatti, è una novità assoluta che The Legend of Heroes: Trials Into Reverie, così come Trials To Azure e The Legend Of Nayuta vengono rilasciati al di fuori del continente asiatico. Non è ancora chiaro, tuttavia, se i titoli saranno pubblicati come esclusive di Epic oppure condivisi anche in una probabile versione Nintendo Switch o PlayStation. Per ulteriori informazioni seguite costantemente la sezione notizie di GamesVillage.