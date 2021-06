eFootball PES 2022: disponibile la demo giocabile e rivelata la data del reveal

Senza preannuncio, oggi è stata pubblicata una demo giocabile di eFootball PES 2022, disponibile fino all’8 Luglio su PS4, PS5, Xbox Series S, Xbox Series X e Xbox One, con il reveal completo fissato in data 21 Luglio. Il gioco è attualmente intitolato: “New Football Game Online Performance Test“, ma Konami non ha parlato di questa demo sui propri canali social, ma su una pagina del sito ufficiale spiegano nel dettaglio il perché di tutto ciò:

Lo scopo di questo beta test è di valutare la qualità del matchmaking online e la connessione ai server. Tenete presente che le meccaniche di gioco, il bilanciamento, le animazioni e la grafica sono tutti in fase di sviluppo e verranno migliorati prima del lancio ufficiale.

La demo di eFootball PES 2022 infatti ha solamente quattro squadre giocabili, si può scegliere tra Manchester United, Bayern Monaco, Juventus e Barcellona, presente anche il cross play tra PS4 e PS5, e tra le varie console Xbox. La demo vede anche un’altra novità importante, ovvero il passaggio dal Fox Engine proprietario di Konami a Unreal Engine, che fa debuttare gli sforzi dell’azienda fatti per lavorare con il nuovo framework. Il cambiamento è stato attuato per far si che lo sviluppatore potesse mirare a: