Kerbal Space Program: Enhanced Edition in arrivo su PS5 e Xbox Series

Private Division e Squad, rispettivamente publisher e sviluppatori, hanno annunciato l’arrivo in autunno di Kerbal Space Program Enhanced Edition per Playstation 5 e Xbox Series S/X al prezzo di 39.99€, mentre sarà presente un aggiornamento gratuito per chi già possiede il gioco su Playstation 4 o Xbox One.

Le nuove versioni next-gen offriranno una risoluzione aggiornata, framerate migliorato, shader avanzati, texture migliorate e ulteriori miglioramenti delle prestazioni. Il gioco infatti andrà a 1440p su PS5 e Xbox Series X, mentre a 1080p su Serie S. La memoria di sistema aggiuntiva significherà un’esperienza di gioco più stabile, oltre a consentire ai giocatori di costruire in maniera più articolata e con più componenti le proprie astronavi.

Le aziende in questione hanno anche annunciato che il sequel già in sviluppo sarà disponibile sin dal giorno di lancio, previsto per il 2022, sia sulle console di nuova generazione che su Playstation 4, Xbox One e PC.