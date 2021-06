Annunciato Summer of Football: contest dedicato a FIFA 21 con tanti premi

Dal’11 giugno stiamo vivendo emozioni calcistiche che ci mancavano da tanto tempo. E così, Sony Interactive Entertainment, a partire dallo stesso giorno, ha dato il via al Summer of Football, un’iniziativa per tutti gli amanti di EA Sports FIFA 21 che, tra una partita reale e l’altra del torneo europeo, hanno voglia di dimostrare le proprie capacità cimentandosi in speciali sfide su PlayStation 4 (PS4), superate le quali si potranno collezionare trofei e provare a vincere PlayStation 5 (PS5).

Summer of Football, attivo fino al 18 luglio, si compone di quattro challenge inziali, ognuna delle quali permetterà ai giocatori di guadagnare un trofeo in game dedicato e di poter riscattare un football avatar come ricompensa. Coloro i quali riusciranno a portare a termine tutte e quattro le sfide vincendo i rispettivi trofei, avranno accesso alla domanda finale, rispondendo alla quale si potrà partecipare all’estrazione per vincere i premi finali, tra cui PS5.

Qui in basso una panoramica della varie fasi:

Sfida 1 – Guadagna: “Fine della storia”: 11 giugno 2021 – 20 giugno 2021

Sfida 2 – Guadagna: “Co-oppia d’assi” : 21 giugno 2021 – 27 giugno 2021

Sfida 3 – 28 giugno 2021 – 4 luglio 2021

Sfida 4 – 5 luglio 2021 – 11 luglio 2021

Domanda finale – 12 luglio 2021 – 18 luglio 2021

Sarà possibile completare le sfide in qualsiasi momento, anche un giorno prima della conclusione del contest, senza limiti temporali stringenti per la partecipazione.