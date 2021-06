The Legend of Heroes Trails from Zero: versione inglese annunciata per PC

The Legend of Heroes di cui abbiamo parlato poco fa, riceverà ufficialmente una versione in Inglese per PC del capitolo Trails from Zero, ed è già preordinabile sullo store di Epic Games. La pagina del negozio elenca che il titolo dovrebbe uscire nell’autunno 2022, con la localizzazione gestita da NIS America.

E’ la prima volta che il gioco ha un lancio ufficiale in lingua Inglese, infatti esso ha avuto un percorso di pubblicazioni non indifferente che vede inizio nel lontano 2010 per Playstation Portable sul mercato giapponese, per poi approdare l’anno seguente sul mercato cinese in versione PC e altri due anni dopo la stessa versione venne pubblicata nuovamente per il mercato nipponico. Da allora ci sono stati numerosi porting, sia per Playstation Vita che Playstation 4, con persino una nuova versione su Nintendo Switch il 25 Febbraio 2021 esclusiva della regione asiatica.

Una breve sinossi del gioco è anche disponibile sulla pagina ufficiale dell’Epic Games Store, oltre alla presentazione di diverse funzionalità introdotte per rendere il gioco più godibile in questa nuova versione, quali la modalità High-Speed e Skip, già introdotte nei titoli più recenti della saga.