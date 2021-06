Naruto to Boruto Shinobi Striker: arriva Sakura Haruno (della Quarta Grande guerra Ninja)

Da oggi è disponibile il primo personaggio del Season Pass 4 di Naruto to Boruto Shinobi Striker. Si tratta di Sakura Haruno, con gli outfit e le tecniche usate durante la Quarta Grande guerra Ninja. Sakura è disponibile come parte del Season Pass 4, ma può anche essere acquistata separatamente.

Il Season Pass 4 è disponibile, ed acquistandolo si riceverà accesso a 5 personaggi e a una tecnica specifica, il “Super Uzumaki Rasengan”. Si unirà al roster del Season Pass 4 anche Kawaki. Il misterioso shinobi allenato da Naruto sarà il quinto e ultimo dei personaggi del Season Pass 4 ed arriverà su a inizio 2022.

Vi lasciamo qui sotto al trailer pubblicato da Bandai Namco per l’arrivo del nuovo personaggio, ricordandovi che Naruto to Boruto Shinobi Striker è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One (qui la nostra recensione).