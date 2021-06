Demon Slayer The Hinokami Chronicles: arriva in occidente il 15 ottobre

Sega ha annunciato la data d’uscita di Demon Slayer The Hinokami Chronicles, titolo action sviluppato da CyberConnect2 per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC, via Steam. Sarà disponibile in occidente dal 15 ottobre, mentre arriverà in Giappone il giorno prima.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles sarà disponibile in edizioni fisiche e digitali standard oltre a una Digital Deluxe Edition.

L’edizione digitale standard include una chiave di sblocco del personaggio Tanjiro Kamado per Demon Slayer Academy come bonus. Tutti gli acquisti digitali nel periodo di lancio includeranno anche lo sblocco del personaggio Giyu Tomioka e Shinobu Kocho per Demon Slayer Academy.

La Digital Deluxe Edition include chiavi di sblocco dei personaggi Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira per Demon Slayer Academy; il costume in-game “Butterfly Mansion Patient Wear” per Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira, 8.000 Slayer Points e accesso anticipato al gioco il 13 ottobre.

Sempre per quanto riguarda l’universo Demon Slayer, ieri è stata annunciata l’uscita su Amazon Prime Video del film “Il treno Mugen”.

Qui sotto potete vedere il trailer di quasi tre minuti pubblicato poco fa da SEGA, che alterna fasi animate ad altre di gameplay.