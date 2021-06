Hunt Showdown: disponibile il DLC The Beast Hunter

Da oggi 24 giugno è disponibile The Beast Hunter, nuovo DLC di Hunt Showdown. Per l’occasione Crytek ha pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste le caratteristiche del nuovo DLC di Hunt Showdown sulla pagina Steam (attualmente in sconto del 10% sul prezzo di 6,99 euro):

Questo DLC contiene un Cacciatore leggendario e due armi leggendarie: Il Cacciatore di mostri, Il Latrato (Accetta Romero 77) e Il Morso (Balestra).

Dacché ha memoria, Theodore Tuck è stato tormentato dallo stesso incubo. Nella palude ammantata dalla nebbia, Tuck si ritrova circondato da affilatissime fauci digrignate, che schizzano sangue e bava a ogni scatto disperato e bramoso di affondare le zanne nella sua carne e nelle sue ossa. A volte ce n’erano centinaia, altre soltanto una. Ogni mattina apriva gli occhi con una nuova cicatrice.

Convinto che i suoi incubi fossero un avvertimento e determinato ad affrontare le sue paure per annientarle alla radice, Tuck ha vagato per tutto il paese scandagliando campi, foreste e montagne fino a quando, in Louisiana, non si è ritrovato faccia a faccia con le creature che tormentavano le sue notti. Ha dato a tutti prova del suo coraggio dando la caccia ai mostri della Bayou e sfruttando le sue innate abilità con gli animali, ma quando ha cercato di piegare i Mastini infernali al suo volere, molti Cacciatori si sono convinti che fosse andato troppo oltre. La sua caparbietà gli è valsa una pessima fama… nonché molte altre cicatrici.

A marzo era invece uscito il boss Scrapebeak.