Scarlet Nexus: un murales per le vie di Londra

Da domani 25 giugno sarà disponibile Scarlet Nexus (su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S) nuovo Action RPG targato Bandai Namco. Per pubblicizzare il titolo, l’azienda giapponese ha fatto fare un murales all’artista Jim Vision per le strade di Londra.

Come scritto nel testo che accompagna il filmato, è stato prodotto in collaborazione con Xbox in soli due giorni, e Jim Vision ha utilizzato 50 bombolette di vernice spray, 33 sfumature di colore e 4 colori al neon in totale, per realizzare il murale.

Caratterizzato da fondali oscuri della città, inondati di luci al neon elettriche futuristiche e bizzarre bestie ibride, gli artwork del gioco hanno aiutato Jim a comporre quest’opera di street art.

Queste le parole di Jim Vision: “Questa parte di Londra Est sembrava un luogo adatto per produrre questo pezzo d’arte. Guardi in fondo a una strada e vedi le tranquille strade residenziali che un tempo erano il terreno calpestato dei leggendari gangster londinesi, i Krays, poi giri l’angolo e sei circondato da un enorme paesaggio urbano di grattacieli futuristici molto simili a Scarlet Nexus”.

Vi lasciamo al video qui sotto, ma, qualora lo vogliate, potete dare una letta alla nostra recensione del gioco, se volete sapere cosa ne pensiamo.