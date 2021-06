The Sims 4: arriva il festival musicale Sims Session

Electronic Arts e Maxis hanno annunciato oggi Sims Sessions, un evento musicale in-game che si svolgerà esclusivamente nel popolare videogioco di simulazione, The Sims 4, dal 29 giugno al 7 luglio 2021. Bebe Rexha, la pop star nominata due volte ai Grammy Awards, tornerà in The Sims per esibirsi con il suo pianoforte e cantare in simlish, la lingua ufficiale del videogioco di casa EA. Anche il cantante dei Glass Animals, Dave Bayley, e la cantante, compositrice e produttrice Joy Oladokun saliranno sul palco del titolo e apriranno lo spettacolo virtuale.

A partire dal 2004, The Sims ha collaborato con quasi 500 artisti per registrare le loro canzoni nell’iconico linguaggio simlish, destinate a milioni di giocatori di The Sims in tutto il mondo. Sims Sessions è la prima occasione in cui le canzoni in simlish debutteranno in un formato festival completamente nuovo. Durante le sessioni di The Sims 4, i giocatori potranno esplorare l’evento: avranno la possibilità di creare i loro migliori abiti da festival, accamparsi e acquistare merchandise digitale esclusivo con Bebe Rexha, i Glass Animals e Joy Oladokun.

Non solo: i giocatori potranno unirsi a Bebe Rexha, The Sims e alcune delle personalità musicali più talentuose di TikTok per una speciale sfida karaoke virtuale #SimlishSessions sul popolare social network. I membri della comunità potranno sfoggiare il loro simlish, duettare fianco a fianco di Bebe Rexha ed esibirsi nelle loro interpretazioni del suo ultimo singolo Sabotage, con la possibilità di poter essere ripostati dalla stessa cantante, che ha affermato:

“Ho sempre apprezzato il modo in cui The Sims permette ai giocatori di esprimere la propria creatività con gli altri nel gioco. Le Sims Sessions saranno un’esperienza divertente per i fan di tutto il mondo per godersi la musica e trascorrere del tempo con gli amici in un modo che solo The Sims può offrire. Sono così entusiasta di tornare e non vedo l’ora di vedere i fan pubblicare i loro video di Sabotage in simlish!”

Dave Bayley eseguirà il singolo di Billboard Heat Waves, tratto dal repertorio della sua band electropop, i Glass Animals. La poliedrica interprete Joy Oladokun canterà invece la sua potente ballad Breathe Again in simlish, prima che Bebe Rexha salga sul palco con una versione simlish del suo ultimo singolo, Sabotage, tratto dal suo secondo album in studio Better Mistakes. Al termine dello spettacolo, i giocatori potranno salire sul palco e mettere in scena una propria esibizione con gli altri Sims.

L’evento è stato commentato con entusiasmo da Steve Schnur, Worldwide Executive and President of Music di EA:

“Sims Sessions rappresenta l’ultima evoluzione della musica nei Sims. In nessun altro luogo i giocatori possono ascoltare e fare esperienza delle esclusive performance di Bebe, Dave e Joy. Con Sims Session, un gioco centrato sull’espressione personale, EA alza nuovamente l’asticella per quel che riguarda la commistione di gioco, musica e cultura globale”.

Oltre alle tante novità previste dalla roadmap dei contenuti estivi, dunque, preparatevi a questo spettacolare evento musicale su The Sims 4!