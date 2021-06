Final Fantasy VII Remake Intergrade: la verità dietro all’Honeybee Inn

Una delle scene che ha maggiormente intrigato e divertito i fan in Final Fantasy VII Remake Intergrade (qui la nostra recensione) è stata quella della visita all’Honeybee Inn. Durante la loro avventura nel quartiere dei divertimenti di Midgar infatti, Cloud e Aerith si ritrovano all’interno di questo scintillante locale, nel colorato e delirante mondo di Andrea Rhodea, proprietario e manager del locale, oltre che perfetto showman.

Rhodea riuscirà a trascinare Cloud sul palco per dare vita a un numero di danza senza precedenti, con tanto di colpo di scena finale, accompagnato da un forte messaggio di inclusione. E proprio di questa scena ha voluto parlare, in una recente intervista, il co-director di Final Fantasy VII Remake Intergrade, Motomu Toriyama, svelandone alcuni retroscena, come ad esempio quello dietro all’origine dell’idea del dance-off:

“Tutto è iniziato mentre cercavamo un modo di adattare la scena di cross-dressing di Cloud del gioco originale. Era una parte davvero famosa di Final Fantasy VII, quindi sapevamo dall’inizio che l’avremmo inclusa nel remake. Comunque non avevamo scelto come avremmo fatto indossare un abito a Cloud. Quando abbiamo iniziato a rifare la sezione del Wall Market, me ne sono uscito con l’idea di rendere la scena più stravagante, e di farla avvenire durante un numero musicale sul palco.

Ho iniziato con il concept di un Cloud sotto i riflettori, che si presentava davanti a un pubblico. Ho preso ispirazione da un tradizionale cabaret parigino e dagli show di burlesque per creare uno spettacolo degno dell’occasione. Poi ho aggiunto l’idea di un dance-off nel bel mezzo dello show. Ho deciso che la trasformazione di Cloud con il vestito e il resto dovesse avvenire sul palco, che Andrea Rhodea l’avrebbe preso per manoe che avrebbero danzato insieme”

La scelta di utilizzare un approccio così differente rispetto al gioco originale è stata dovuta, secondo Toriyama, alle alte aspettative del fandom relative proprio a quella scena:

“Data la fama della scena di cross-dressing, sapevano che le persone avrebbero avuto delle alte aspettative per il remake. Sapevamo di doverla realizzare in un modo che potesse rispettare quelle aspettative e allo stesso tempo tenere in considerazione la diversa sensibilità moderna. […] Attraverso le battute di Andrea e le parole della canzone Stand Up abbiamo provato a costruire un messaggio positivo per Cloud durante la scena”