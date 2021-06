Abandoned: oggi il reveal del gioco, Nuare co-sviluppa il titolo

Oggi è il giorno! Oggi capiremo di che pasta è fatto Abandoned… o almeno di spera! Siamo arrivati al 25 giugno, giorno in cui Blue Box Game Studios deve mostrare il suo survival-horror esclusivo per PlayStation 5 che tutti vorrebbero fosse il nuovo Silent Hill, con gli sviluppatori che invece hanno allontanato più volte questa ipotesi, senza mai convincere del tutto. Il gioco dovrebbe essere presentato tramite un’App scaricabile su PlayStation 5, ma al momento non son ostati diffusi dettagli su questa particolare modalità di reveal. E ciò non è molto rassicurante, dato che rischiamo un secondo rinvio del reveal.

Intanto, tramite Twitter è stato condiviso un video-messaggio da parte di Nuare Studio, team di sviluppo che co-svilupperà Abandoned e che in passato ha collaborato per realizzare grosse produzione, tra cui The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Death Stranding e Days Gone:

“Recentemente Hasan ci ha chiesto di girare un breve video introduttivo su Nuare per spiegare il nostro ruolo e il nostro coinvolgimento nel progetto. Siamo tutte persone reali con nomi che stanno lavorando duramente per offrirti la migliore esperienza di gioco possibile. Nuare è un’azienda di oltre 70 professionisti del settore che hanno lavorato duramente su diversi titoli AAA, una parte dei quali li potete trovare sul nostro sito web. E il nostro obiettivo è quello di creare le migliori risorse artistiche possibili per i nostri partner.”



Adesso la domanda ci sorge spontanea: se il survival-horror di Blue Box è un titolo indie composto da uno studio molto piccolo, come ha fatto a ricevere assistenza da Nuare Studio che in passato ha collaborato sulle grandi produzioni AAA di Sony Interactive Entertainment?

Come fa Blue Box a mettere sul tavolo le risorse economiche per poter pagare questo team? Ma soprattutto, perché Nuare ha dovuto specificare di aver parlato con Hasan, della richiesta di video-presentazione e del fatto che sono un team composto da persone reali? La speranza è che oggi tutte queste domande trovino finalmente una risposta.