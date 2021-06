Insomniac Games assume per un nuovo titolo multiplayer su PS5

Attualmente, Insomniac Games è tra gli studi più talentuosi dell’industria videoludica, senza tralasciare il fatto che, dal 2019 ad oggi, ha pubblicato per 4 giochi di grossa portata, passando per Spider-Man Miles Morales e arrivando fino all’ultimo Ratchet & Clank Rift Apart.

A quanto pare, il team non è ancora sufficientemente sazio di giochi, tanto che questa mattina apriamo con la novità dell’account Twitter del suddetto con il seguente messaggio:

Entrando più nello specifico, gli sviluppatori cercano un creative director, un systems designer (multiplayer), uno story lead, un art director e un VFX artist. Diciamo che i posti da ricoprire sono generici, ma la nota sotto la seconda posizione parla esplicitamente di “multiplayer”.

Vero che Insomniac Games non è particolarmente conosciuta per i suoi titoli multiplayer e potrebbero, al momento, essere un minimo arrugginiti su quel fronte. Del resto però, parliamo della software house che ha sfornato ottimi prodotti in questi ultimi anni e noi di GamesVillage non vediamo l’ora di capirne di più.

Insomniac is hiring! We have five new job openings for a multiplayer project. Come join us and be part of the #PlayStationStudiosFamily as we work on exciting things!

