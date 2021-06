The Legend of Heroes: ben 4 i titoli che verranno pubblicati tra il 2022 e il 2023

NIS America sa di avere a disposizione un ottimo franchise che porta avanti da molto tempo. La famosissima saga targata Falcom, The Legend of Heroes, vedrà infatti ben quattro diversi titoli pubblicati tra il 2022 e il 2023, riprendendoli da edizioni passate e adattati ai sistemi PC, PS4 e Nintendo Switch.

Il Geofront ha sempre avuto un obiettivo primario, in prima linea nelle nostre menti: dare alle localizzazioni di Trails from Zero e Trails to Azure l’amore e la cura che i giochi di qualità meritano. Negli ultimi anni, il nostro team ha dedicato tempo, impegno e passione al nostro lavoro su questa duologia e siamo immensamente orgogliosi di ciò che siamo riusciti a realizzare. Detto questo, capiamo che ci sono alcune cose al di fuori della nostra portata. Ecco perché siamo orgogliosi di annunciare la nostra partnership con NIS America per portare Trails from Zero e Trails to Azure in Occidente.

The Legend of Heroes Trails from Zero – di questo ne abbiamo già parlato qui ma approfittiamo per ricapitolare. Uscito originariamente per PSP nel 2010 in Giappone e rimasto lì dopo una serie di ulteriori pubblicazioni, ecco che arriva finalmente anche in occidente in versione PS4, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Previsto per l’autunno 2022.

Quando Lloyd Bannings viene assegnato alla Special Support Section di Crossbell, lui e i suoi nuovi compagni di squadra devono mettersi alla prova mentre combattono per superare l’ingiustizia di una città attanagliata dalla corruzione.

The Legend of Heroes Trails to Azure – pubblicato originariamente per PSP nel 2011 e seguito da ultreriori pubblicazioni tra Giappone e Cina, ecco che NIS America ha annunciato le versioni PS4, Nintendo Switch e PC tramite Steam occidentali in arrivo nel 2023.

La Special Support Section è tornata con più membri e più casi da risolvere! In che modo questo gruppo disordinato affronterà le minacce che incombono sulla stabilità politica di Crossbell mantenendo le fondamenta della propria squadra?

The Legend of Nayuta Boundless Trails – pubblicato originariamente solo per PSP nel 2012 in Giappone e arrivato dopo anche su PS4 ma esclusivamente nel Paese del Sol Levante, ecco che NIS America e Falcom annunciano la release nel 2023 per PS4, Nintendo Switch e PC tramite Steam, GOG ed Epic Games.

Tre diverse leggende stanno per essere svelate! Determina il destino di Rean Schwarzer, Lloyd Bannings e della misteriosa “C” in questo capitolo culminante della serie The Legend of Heroes.

The Legend of Heroes Trails into Reverie – ultimo dei 4 annunci, il titolo originariamente pubblicato esclusviamente per il mercato giapponese e asiatico, arriverà nel corso del 2023 per PS4, Nintendo Switch e PC tramite Steam, GOG ed Epic Games Store, come avevamo già scritto qui.

Un fatidico incontro con la fata Noi permette a Nayuta e a i suoi amici di dare inizio ad un viaggio per esplorare tutto ciò che si nasconde oltre i confini della loro isola natale per fermare un oscuro complotto.