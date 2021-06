The Spectrum Retreat è il prossimo titolo gratuito su Epic Games Store

Per la terza volta in tante settimane, sappiamo con certezza quale sarà il prossimo gioco gratuito di Epic Games Store una settimana prima che esso venga rilasciato. Il prossimo titolo sarà The Spectrum Retreat, un titolo story driven puzzle dallo sviluppatore Dan Smith e dal publisher Ripstone.

All’interno dell’opera, il giocatore si sveglia come ospite dell’hotel Penrose, il quale sarà unico ospite che non potrà lasciare il posto, a patto di risolvere i numerosi puzzle all’interno mentre, in modo parallelo, verrà a galla la verità sul posto.

Puzzle basati su fisica, codici colore e altro ancora. Pubblicato nel 2018, GamesVillage ha recensito The Spectrum Retreat per voi, aggiudicandosi un buon voto di tutto rispetto. Trovate più informazioni a riguardo proprio qui.