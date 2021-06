Rainbow Six Extraction: Sledge protagonista del nuovo video

Pochi giorni fa, Ubisoft ha mostrato il potenziale dell’operatore Ela nel mondo di Rainbow Six Extraction e, dopo l’operatrice di origini slave, è ora il momento dell’inglese Sledge. Chiunque abbia anche solo una volta giocato a Siege, sa benissimo quale sia la principale abilità dello specialista britannico.

Distruggere i muri con il suo Martello Tattico sarà ancora una volta fondamentale per creare nuove vie ma, a questo giro, Sledge potrà usarlo anche per stordire i nemici più potenti. Ricordiamo che Extraction sarà un titolo esclusivamente cooperativo ambientato nell’universo di Siege ma con tutt’altro canone da seguire.

La volontà del team Rainbow sarà quella di salvare vite umane completando varie sfide in mappe generate proceduralmente e con diversi obiettivi al loro interno. Rimanete con GamesVillage in attesa di nuovi showcase su Rainbow Six Extraction. Intanto, godetevi Sledge in tutto il suo splendore qua sotto.