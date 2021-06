Fatal Twelve: annunciata la data d’uscita ufficiale per Nintendo Switch

Annunciato nel 2017 e pubblicato nel 2018, Fatal Twelve di Aiueo Kompany sbarcò in contemporanea mondiale su PC tramite Steam, seguito poi da una release, sempre parallelamente in tutto il globo, per PlayStation 4.

Il publisher Prototype, tuttavia, non è ancora soddisfatto della quantità dei giocatori che hanno messo mani su questa unica IP del genere grapchi novel. Ha così ben deciso di pubblicare una versione Switch, annunciando proprio in queste ore la data ufficiale.

Acquistabile tramite Nintendo eShop, Fatal Twelve sarà disponibile a partire dal 21 luglio in tutto il mondo. Vi lasciamo ad una descrizione della trama del gioco presa direttamente da Steam.

Shishimai Rinka era una liceale che gestiva un piccolo café chiamato Lion House al posto di sua nonna. Ha vissuto la sua vita molto simile a qualsiasi altra persona della sua età ma, un giorno, è stata coinvolta in un’esplosione mentre tornava a casa sul treno insieme alla sua amica, Hitsuji Naomi.