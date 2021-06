Cotton Reboot!: sarà lanciato dal 20 luglio in occidente

Cotton Reboot! verrà lanciato sia fisicamente che digitalmente per PlayStation 4 e Nintendo Switch il 20 luglio in Nord America, Europa e Australia, ha annunciato l’editore ININ Games. Il gioco, è una versione rimasterizzata dello sparatutto Cotton: Fantastic Night Dreams, del 1991 con nuove funzionalità e grafica aggiornata, è stato lanciato per la prima volta su PlayStation 4 e Switch il 25 febbraio in Giappone. Di seguito una panoramica del gioco:

Una giovane strega chiamata Nata de Cotton sempre testarda, immatura, reagisce in modo eccessivo e cavalca su un manico di scopa ed è accompagnata da una fata di nome Silk. Cotton va pazza per le caramelle chiamate Willows. Queste caramelle sono così buone da non poterne fare a meno e farà di tutto per conquistarle.

Armato di una potenza di fuoco esplosiva, un cast di nemici astuti da affrontare e una grafica incantevole e bella questo titolo accattivante accenderà la tua immaginazione. Cotton inizierà il suo viaggio attraverso le sette incredibili fasi del gioco con la speranza di ricevere delle ricompense alla fine di ogni livello. Dovrete utilizzare la grandine di proiettili e il triplo fuoco di laser come armi finali, che possono essere scambiati e modificati durante i vari attacchi dei nemici che vogliono distrarti dal tuo obbiettivo attaccando senza sosta. Per completare il livello, è fondamentale evitare gli attacchi nemici.

Cotton Reboot! è una versione aggiornata e rimasterizzata del classico e iconico Cotton: Fantastic Night Dreams con nuove funzionalità e design visivi aggiornati. Il titolo presenta anche tre modalità di gioco che includono la modalità originale X68000 che emula fedelmente il personal computer di Sharp dalla versione del 1993. La modalità Disponi include schermi 16: 9, grafica e personaggi ridisegnati. Nella modalità Attacco a punti il ​​giocatore gareggia per i punteggi online entro un tempo limitato. Inoltre, è possibile selezionare la modalità di due minuti e cinque minuti. Cotton Reboot! sarà lanciato dal 20 luglio su PlayStation 4 e Nintendo Switch.