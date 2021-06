Borderlands 3:finalmente è disponibile il cross-play

L’aggiornamento cross-play di Borderlands 3 è ora disponibile per tutte le piattaforme, ad eccezione di PlayStation 4 e PlayStation 5. un nuovo post sul blog sul sito Web ufficiale di Borderlands 3 ha rivelato che l’aggiornamento cross-play era finalmente attivo per tutte le piattaforme. Al successivo avvio del gioco, verrà chiesto ai giocatori di aderire all’iniziativa cross-play e di impostare un nuovo nome. Una volta superato questo passaggio, sei pronto per passare attraverso la nuova funzione SHIFT matchmaking.

Oltre al nuovo aggiornamento riguardante il cross-play, c’è la rivelazione di un nuovo evento per tutti i giocatori di Borderlands 3. L’evento Revenge of the Cartels è disponibile dal 24 giugno, e offre ai giocatori un evento a tempo limitato in cui possono dare la caccia agli spietati cartelli e ottenere ricompense dall’aspetto piuttosto sgargiante per tutti Cacciatori della Cripta. Potete trovare qui, maggiori informazioni sul nuovo evento. Di seguito una panoramica del titolo:

Borderlands 3 offre più di un miliardo di armi diverse. Ogni combattimento sarà un’occasione per ampliare il tuo arsenale. Alcune armi sparano lame esplosive, altre non necessitano di ricarica, altre ancora si fanno spuntare le gambe e inseguono i nemici quando le lanci. Non sai quale scegliere? Controllare rarità e punteggio dell’arma è un buon modo per capire al primo sguardo con che arma hai a che fare, ma non l’unico. Spesso basta leggere il nome del produttore per scoprire tantissime informazioni sull’arma stessa e le sue funzionalità.

Gioca nei panni di uno dei quattro nuovi cacciatori della Cripta, i cercatori di tesori più tosti della galassia. Inoltre, ora puoi anche personalizzare il loro aspetto. Rendi unico il tuo cacciatore grazie alle infinite opzioni di personalizzazione e scegli la specializzazione che meglio si adatta al tuo stile di gioco. Borderlands 3 è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Google Stadia, PC tramite Steam.