Hearthstone Malfurion di Smeraldo: guida al Token Druid 2021 (standard)

Approfittando del pack Malfurion di Smeraldo, disponibile nello shop in game di Hearthstone fino al 30 giugno 2021, potrebbe esservi venuto in mente: ma sì, proviamo un po’ qualche mazzo Druido. Come darvi torto: la skin inclusa nel pack è davvero bellissima, e i cinque pacchetti che potrete sbustare acquistandolo sono pieni zeppi di sole carte tematiche del Druido. Per questo, e non perchè sono un sadico che vuole vedere la ladder piena di piccoli Gremlin pelosi (capirete a breve) voglio darvi una mano, o anche due. Vi presento dunque una delle liste, se non LA lista, più efficiente al momento per sentirsi veri signori della foresta. Con meno corna magari. Sorvoliamo? Sorvoliamo.

Signori e signore, benvenuti/e nel mondo di Hearthstone. Benvenuti/e, nel mondo del Token Druid 2021 (formato standard).

Hearthstone Malfurion di Smeraldo, lista deck Token Druid

-TOKEN-

Classe: Druido

Formato: Standard

Anno del Grifone

1x (0) Agguato

2x (0) Fioritura Fulminea

2x (0) Innervazione

2x (1) Farfuglietto

1x (1) Guida

1x (1) Infestazione Adorabile

2x (1) Studi sulla Natura

2x (2) Eclissi Lunare

2x (2) Eclissi Solare

2x (2) Indovina il Peso

2x (2) Potere della Natura

2x (2) Sentinelle Sbocciaspine

2x (3) Fortuna Fungina

1x (4) Anima della Foresta

2x (4) Furia del Branco

2x (5) Potenziamento Corteccia

2x (5) Sciame di Lucciole

Per utilizzare questo mazzo, copia il codice che segue negli appunti, avvia il gioco, e crea un nuovo mazzo in Hearthstone.

AAECAaa4AwS50gOK5APXnwS5oAQN5boD77oD+cwDm84D8NQDieADiuAD0eEDjOQDrewDs+wDrp8E2Z8EAA==

Hearthstone Malfurion di Smeraldo: la strategia di base

Il Token Druid è un mazzo di Hearthstone che abbiamo visto primeggiare nella maggior parte dei meta sin dagli albori del gioco. È un deck davvero potente, ma solo quando è nelle mani giuste. Se non l’hai già provato, o se l’hai provato e non ha funzionato, prova e riprova: serve pratica. Alla base di questa build ci sono, principalmente, magie atte a generare un fiume inesauribile di token sul terreno. Niente minion (o quasi, il Gibberling è davvero troppo in sinergia col deck per non sfruttarlo!). Perciò, usa senza remore Fungal Fortunes, che ti fa pescare tre carte, tra le quali devi scartare solo i minion. Quanto devi essere sfortunato per beccare uno dei due piccoli Gibberling? (a me succede sempre, uffa).

Andiamo al sodo: questo Token Druid non è propriamente un rapidissimo face. Piuttosto, come altri mazzi aggressivi attuali, diventa più efficiente se si gioca in curva, e si sfruttano i ramp (aumento rapido di mana) forniti dal Druido. Quanto ai minion, avrai dalla tua tanti piccoli Token uno dietro l’altro. Sono facili da buttar giù all’inizio, ma il tuo obiettivo è un altro: evocarne così tanti che se il tuo avversario non riuscirà a eliminarli anche solo in un singolo turno, sarai in grado di potenziarli al punto da non perderli più.

Di seguito, qualche strategia più approfondita per gestire le fasi di una partita tipica usando Token Druid.

Early Game

Lancia tutti i tuoi token sul tabellone il più rapidamente possibile. Ora, fai sudare l’opponent. Anzitutto, se puoi, sfrutta subito e al meglio Gibberling, il tuo unico vero servitore. Il piccolo aspirante Gremlin evoca copie extra di sè stesso ogni volta che lanci un incantesimo. E nel mazzo, sai, ne hai a bizzeffe di economici; o addirittura a costo zero, come la moneta (se non inizi per primo), Innervate e Adorable Infestation. Che in più potenzia un tuo minion e ti regala un token gratis. Se i mazzi avversari non possono fare danni AOE, o se li prendi in contropiede e fai un bello swing, potresti persino vincere usando i semplici Token non potenziati. Perciò, non traddare. Mai. Sei ancora al punto in cui ti servono quei Token; fai fare al nemico il lavoro sporco, e punta alla faccia. Non vuoi sprecare danni, mai.

Mid Game

Mantieni la board, preparandoti per i turni futuri in cui lanciare un’Anima della Foresta per assicurarti che, alla loro morte, siano sostituiti da altri (pronti anche loro per essere potenziati e attaccare). Ricorda: non appena i tuoi servitori sono in gioco pronti ad attaccare, potenziali con qualcosa come Pride’s Fury o Arbor Up e sarai un passo più vicino alla vittoria. Ricordati di Solar Eclipse, e del suo efficacissimo doppio lancio di magie come Pride’s Fury…non sprecarla con altro. Usa l’eclissi per vincere, se puoi.

Late Game

Se la partita non è ancora stata vinta in late game, il tuo avversario è, si spera, allo stremo. Glowfly Swarm è un modo rapido e immediato riempire il terreno. Grazie a Fungal Fortunes e Guess the Weight, la tua mano dovrebbe infatti non mancare mai di magie da sfornare. E per ciascuna di esse, lo Swarm evoca una pedina 2/2. Tuttavia, se il tuo avversario gioca control, e si è stabilizzato a questo punto del match (turno 6+), la partita potrebbe essere una causa persa, purtroppo.

Ricorda anche che:

1. Wrath e Swipe sono le tue migliori carte per controllare la board senza perdere pedine.

2. I mazzi Aggro che affronti spesso mancano di removal di massa; quindi una volta che inizi a generare e potenziare i token, puoi permetterti qualche trade.

Mulligan

Queste sono le carte che vorrai avere in mano all’inizio della partita:

Fungal Fortunes , che per tre mana ti permette di pescare tre carte. È estremamente preziosa, dato che in questo mazzo ci sono a malapena 2 minion; quindi, il lato negativo della carta è molto meno rilevante.

, che per tre mana ti permette di pescare tre carte. È estremamente preziosa, dato che in questo mazzo ci sono a malapena 2 minion; quindi, il lato negativo della carta è molto meno rilevante. Gibberling , che è l’unico servitore nel tuo mazzo, e quindi verrebbe scartato quando pescato da Fungal Fortunes. Inoltre, puoi iniziare a costruire una board consistente con una marea di Gibberling che hai incautamente bagnato con i tuoi incantesimi (no, non voglio smettere di fare riferimenti ai Gremlins, sgrunt).

, che è l’unico servitore nel tuo mazzo, e quindi verrebbe scartato quando pescato da Fungal Fortunes. Inoltre, puoi iniziare a costruire una board consistente con una marea di Gibberling che hai incautamente bagnato con i tuoi incantesimi (no, non voglio smettere di fare riferimenti ai Gremlins, sgrunt). Glowfly Swarm : una delle tue carte più costose, ma può significare vittoria al turno 5 se il tuo nemico non può affrontarla immediatamente. Meglio averla in mano, non si sa mai.

: una delle tue carte più costose, ma può significare vittoria al turno 5 se il tuo nemico non può affrontarla immediatamente. Meglio averla in mano, non si sa mai. Adorable Infestation: offre servitori extra, statistiche un tabellone sempre bisopgnoso di buff, e persino un piccolo token in mano da giocare in seguito. Manca solo un bel caffè.

In ultimo: se volete vedere il mazzo in azione, fate un salto sul nostro canale Twitch, ogni tanto. E potreste trovarmi mentre cerco di posare il calendario, e provo a giocare con una certa serietà…