Ninjala: collaborazione con Demon Slayer

Per celebrare il primo anniversario di Ninjala, è stato pubblicato un video in cui il game designer Kazuki Morishita e il director Motoki Kaneda parlano delle novità in arrivo nel gioco: tra queste, la collaborazione con il manga/anime Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Nel filmato vengono mostrati i nove personaggi che arriveranno (tra cui Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Rengoku, Zenitsu Agatsuma e Muzan Kibutuji) decorazioni, emote e ninja gum a tema. L’evento inizierà il 19 luglio e terminerà il 30 agosto.

Lasciandovi al filmato qui sotto, in cui vengono mostrati tutti gli eventi per il primo anniversario, vi ricordiamo che alcune delle precedenti collaborazioni vedevano Sonic e Puzzle & Dragons.